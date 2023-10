POL-EU: Nach Alkoholexzess im Polizeigewahrsam

Euskirchen (ots) - Am 26.10.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Kölner Straße in Euskirchen in Höhe der Justizvollzugsanstalt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus Aachen wollte die Fahrbahn an einer Verkehrsinsel überqueren. Dabei wurde sie vom PKW einer 53-jährigen Frau aus Euskirchen erfasst, die die Kölner Straße in Richtung ...

mehr