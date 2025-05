Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Ladendiebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Mittwoch (14.05.2025) nach kurzer Flucht einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der in einem Discounter an der Marienstraße Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Der 24-Jährige soll gegen 11.00 Uhr zwei kleine Flaschen mit Spirituosen und eine Packung Fleisch aus der Auslage genommen haben. An der Kasse soll er dann seinen restlichen Einkauf, nicht aber die Spirituosen sowie das Fleisch im Gesamtwert von rund zehn Euro bezahlt haben. Der 40 Jahre alte Filialleiter sprach den Tatverdächtigen nach der Kasse an und wollte ihn mit einem weiteren Mitarbeiter aufhalten. Dabei soll es zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der Tatverdächtige und der Mitarbeiter zu Boden fielen. Anschließend flüchtete der 24-Jährige. Polizeibeamte fahndeten nach dem Tatverdächtigen, entdeckten ihn an der Tübinger Straße Ecke Sophienstraße und nahmen ihn fest. Der 24-jährige Deutsche wird im Laufe des Donnerstags (15.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

