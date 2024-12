Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Fußgänger angefahren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Montag vergangener Woche (09.12.2024) in der Leutkirchstraße zugetragen haben soll, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und möglicher Zeugen. Gegen 9 Uhr soll sich ein 73 Jahre alter Fußgänger auf dem Gehweg Höhe Gebäude Nummer 73 befunden haben, als ein roter Kleinwagen rückwärts aus einer dortigen Parklücke über den Gehweg auf die Straße fuhr. Dabei erfasste der/die unbekannte Fahrzeuglenker/in den Mann. Dieser kam zu Fall und wurde am Bein überrollt. Der Kleinwagen mit möglicherweise einer unbekannten Werbeaufschrift versehen, flüchtete im Anschluss. Schwerverletzt wurde der Mann in einer Klinik aufgenommen. Nachdem der Unfall nun nachträglich angezeigt wurde, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg nun auf der Suche nach Zeugen: Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die ermittelnden Beamten.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell