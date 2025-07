Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei mit einem Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Montagabend eine Schlägerei in der Kindergartenstraße gemeldet. Laut Mitteilung wären mehrere Personen beteiligt gewesen. Die eingesetzten Kräfte trafen vor Ort einen 27-Jährigen an, der verletzt war. Nach seinen Angaben geriet er gegen 23 Uhr mit einem Mann in Streit, woraufhin sein Gegenüber ihm mehrfach mit einem Gürtel schlug. Danach machte sich der Angreifer aus dem Staub. Der 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

