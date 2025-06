POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei wirft einem 46-Jährigen vor, am Sonntagmorgen exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Ein Zeuge machte die Polizei auf den Mann in der Eisenbahnstraße aufmerksam. Familien mit Kindern seien an dem 46-Jährigen vorbeigegangen und dürften sein Handeln bemerkt haben. ...

