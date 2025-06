Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Exhibitionismus: Ermittlungen gegen 46-Jährigen - Polizei bittet Betroffene, sich zu melden

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wirft einem 46-Jährigen vor, am Sonntagmorgen exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Ein Zeuge machte die Polizei auf den Mann in der Eisenbahnstraße aufmerksam. Familien mit Kindern seien an dem 46-Jährigen vorbeigegangen und dürften sein Handeln bemerkt haben. Nach ihnen sucht jetzt die Polizei und bittet die Betroffenen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein. Außerdem erteilten ihm die Einsatzkräfte bis Montagmorgen einen Platzverweis für die Eisenbahnstraße. |erf

