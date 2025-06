Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendiebin klaut Parfüm

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Ladendiebin riefen am Donnerstagmittag Mitarbeiter einer Parfümerie in der Fackelstraße die Polizei. Laut den Angaben der Mitteiler beobachteten sie die Frau dabei, wie sie ein teures Parfüm in ihrer Tasche verschwinden ließ und im Anschluss den Kassenbereich passierte, ohne für die Ware zu zahlen. Ein Angestellter sprach die 56-Jährige an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten konnten bei der Frau das Duftwasser im Wert von über 150 Euro auffinden. Des Weiteren fanden die Ordnungshüter Kleidungsstücke aus einem Modegeschäft in der Nähe. Daher muss die Frau jetzt mit mehreren Anzeigen wegen Ladendiebstahls rechnen. |elz

