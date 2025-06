POL-PDKL: Mülltonen umgeworfen

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich am Mittwochnachmittag an einem Auto in der Straße "Emilsruh" zu schaffen gemacht. Sie durchwühlten den Innenraum und stahlen eine Dose mit Kleingeld. Wie die Unbekannten in das Auto eingedrungen sind, ist bislang unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 08:50 Uhr und 17 Uhr. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 ...

mehr