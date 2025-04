Polizei Dortmund

POL-DO: Inhaber schaut per App live zu: Polizei nimmt Gaststätteneinbrecher in Lünen auf frischer Tat fest

Am Freitagmorgen (25.04.) brach ein Mann in eine Gaststätte in Lünen ein. Der Inhaber verfolgte die Tat live über eine Video-App - Kurz darauf klickten die Handschellen.

Gegen 3:20 Uhr wurde der Inhaber mit einer App über einen ungebetenen Gast in seiner Gaststätte an der Cappenberger Straße informiert. Über die Livebilder der Kamera konnte er die Tat beobachten und über den Notruf 110 wertvolle Informationen an die Polizei weitergeben.

Innerhalb weniger Minuten trafen zahlreiche Einsatzkräfte ein, die das Haus zunächst umstellten. Aus dem Inneren hörten sie laute Geräusche und konnten den Einbrecher kurz darauf im Gastraum widerstandslos festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 31-jährigen Dortmunder. Dieser war gerade dabei, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

Nach ersten Erkenntnissen hebelte der 31-Jährige zunächst eine Tür auf, um in die Gaststätte zu gelangen. Anschließend durchsuchte er die Räume, stellte mehrere Gegenstände in Taschen zur Mitnahme bereit und machte sich schließlich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere EC-Karten und einen Elektroschocker. Außerdem lagen auf dem Boden ein Zimmermannshammer sowie ein Brecheisen. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest, eine Vorführung vor dem Haftrichter ist am heutigen Tag geplant. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen aus Gaststätten sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Waffengesetz. Die Ermittlungen zu den aufgefundenen EC-Karten dauern an.

Für den Inhaber der Gaststätte war es übrigens ein Déjà-vu der negativen Art: Bereits Anfang des Jahres drangen zwei Männer gewaltsam in sein Lokal ein. Auch hier sorgte der Alarm seiner App für eine schnelle Festnahme (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5943144)

