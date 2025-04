Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Jugendliche rauben 35-Jährigen auf dem Dortmunder Wall aus - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Fünf bis sechs Täter haben am Mittwoch (23. April) um 2:10 Uhr einen Dortmunder auf dem Wall in Höhe der Tiefgarage Friedensplatz überfallen und Bargeld geraubt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und sucht nun Zeugen.

Der 35-Jährige war in der Nacht zu Fuß auf dem Wall unterwegs. In Höhe der Tiefgarage Friedensplatz sprachen ihn fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren an. Unter Vorhalt von Pfefferspray raubten sie ihm Bargeld.

Dem 35-jährigen Dortmunder gelang die Flucht und er verständigte die Polizei. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Dortmund. Die Polizei nahm den Jugendlichen mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wie der erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der 16-Jährige seinen Eltern übergeben.

Bei den anderen Tätern soll es sich um fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren handeln. Alle sollen etwa 175 cm groß sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/ 132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell