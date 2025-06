POL-PDKL: Wer hat den Audi beschädigt?

Kaiserslautern (ots) - Wegen Zechbetrugs hat sich eine 31-jährige Frau am Dienstagnachmittag eine Strafanzeige eingehandelt. Sie bestellte in einem Restaurant in der Fruchthallstraße mehrere Speisen und Getränke. Nachdem sie alles verzehrt hatte, gab sie dem Mitarbeiter gegenüber an, dass sie nicht bezahlen könnte. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Anzeige auf und erteilten der 31-Jährigen einen Platzverweis. Auch ein Hausverbot in dem Restaurant wird ihr sicher ...

