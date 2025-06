Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug gestreift und abgehauen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am späten Montagnachmittag in der Burgstraße. Wie die 64-jährige Halterin bei den Beamten zu Protokoll gab, stand ihr grüner Fiat 500 zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr in der Nähe des Schwimmbads am Straßenrand. Nachdem die Frau an ihren Wagen zurückkam, konnte sie feststellen, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt war. Bei näherer Betrachtung fiel ihr auf, dass sich ebenso Schäden am Kotflügel, an der Frontstoßstange sowie an der Fahrertür befanden. Die Polizei geht derzeit von einer Schadenshöhe von mehreren tausend Euro aus. Zeugen, die sich im genannten Zeitraum in der Nähe des Schwimmbads aufgehalten haben und gesehen haben, wer den Fiat beim Vorbeifahren gestreift hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit dem "Altstadtrevier" in Verbindung zu setzen. |kfa

