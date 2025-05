Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad sucht Besitzer

Sömmerda

Bereits am 24.04.2025 stellte die Polizei in Sömmerda ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sicher. Ein 41-jähriger Mann war zu Fuß unterwegs gewesen und schob das Rad neben sich her, als eine Streife auf ihn aufmerksam wurde. Nach ersten Angaben hatte er das Fahrrad in der Poststraße entdeckt und mitgenommen. Bei dem Rad handelt es sich um ein Modell der Marke "Ben Tucker Classic" in den Farben hellblau und schwarz. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. Wer das Fahrrad wiedererkennt oder Angaben zur Herkunft machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0104779 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) zu melden. (SE)

