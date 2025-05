Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter in der Erfurter Stauffenbergallee die Seitenscheibe eines geparkten Opels eingeschlagen. In der Mittelkonsole lag, gut sichtbar, ein Portemonnaie, auf das es die Diebe abgesehen hatten. Darin befanden sich, neben Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro, auch verschiedene Ausweisdokumente. Ein Zeuge bemerkte die eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei, die nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Bitte lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück - vor allem nicht sichtbar. Auch kleine Gegenstände können für Diebe eine Einladung sein und zu einem schnellen Einbruch führen. (SE)

