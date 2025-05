Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Sturz in der Bahnhofstraße verletzt

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Gegen 17:45 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Anger. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie einer Fußgängerin ausweichen und geriet dabei mit dem Fahrradlenker gegen ein Verkehrsschild. In der Folge stürzte sie und zog sich Verletzungen zu. Die Frau wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DS)

