Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unvermittelt zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz unterwegs waren und eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 19:50 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Angaben des 31-jährigen Opfers saß er auf einer Mauer, als zwei Männer und eine Frau ihn in ein Gespräch verwickelten. Im Laufe des Gesprächs schlug einer der Männer den 31-Jährigen, so dass dieser von der Mauer fiel. Einer der unbekannten Männer hatte eine weiße Wollmütze, ein hellblaues T-Shirt und eine schwarze Jogginghose an. Er trug weiße Adiletten. Der zweite Mann hatte langes Haar und ein weißes Oberteil an. Die Frau konnte der Geschlagene nicht näher beschreiben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell