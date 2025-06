Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Getränkedosen geleert

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines ungebetenen Gastes rief ein Anwohner am Sonntagabend die Polizei. Ein Mann hatte sich in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt eingenistet und wohl schon einige Tage dort unerlaubt verbracht. Die Polizei kontrollierte den 39-Jährigen und erteilte ihm nach Abschluss aller Maßnahmen einen Platzverweis. Laut einem Bewohner hatte der Störenfried während seiner Anwesenheit wohl fast 100 Limonadendosen geleert. Wie viele Tage sich der Mann an der Örtlichkeit aufgehalten hatte, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls aufgenommen. |kfa

