Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgänger rempelt Auto an

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht der etwas anderen Art erlebte eine Autofahrerin am Montagnachmittag. Die 24-Jährige war gegen 17 Uhr mit ihrem Twingo auf der Berliner Straße unterwegs. In Höhe Blechhammerweg musste sie an einer Ampel halten. Während sie langsam auf die Ampel zurollte, trat plötzlich ein Fußgänger zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mann und dem rechten Seitenspiegel, dabei wurde der Spiegel beschädigt. Als die Frau sich nach dem Befinden erkundigen wollte, hob der Mann Teile des Seitenspiegels von der Fahrbahn auf und warf sie wortlos durch das geöffnete Fenster in den Wagen. Im Anschluss verschwand er in Richtung der Straße "Alte Brücke". Der Unbekannte war circa 45 Jahre alt und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine dunkle Arbeiterhose, ein T-Shirt und eine dunkle Basecap. Dabei trug er einen Rucksack über eine Schulter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Fußgänger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |elz

