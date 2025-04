Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Arbeitsunfall durch Schwefel-Wasserstoff-Gemisch

Anröchte (ots)

Am letzten Freitag (11.04.2025) stürzte ein 51-jähriger polnischer Lkw-Fahrer von seinem Fahrzeug ca. vier Meter in die Tiefe. Geschehen ist dies gegen 08:30 Uhr beim Befüllen einer Biogasanlage mit Tierblut in der Ostheide. Beim Umfüllen entstand ein Gemisch an Schwefel-Wasserstoff, welches dazu führte, dass der Fahrer sein Bewusstsein verlor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell