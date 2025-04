Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw-Brand auf dem Pendlerparkplatz

Werl (ots)

Am Sonntag, 13.04.2025, um 03:06 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Wache Werl ein brennender Pkw BMW auf dem Pendlerparkplatz an der Neheimer Straße auf. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrzeugführer aus Arnsberg den BMW aufgrund eines technischen Defekts am 12.04.2025, gegen 23:50 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt. Wie der Pkw in Brand geriet, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer total beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 25000EUR geschätzt.

