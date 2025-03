Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vandalismus auf Grundstück in Wahrstedt

Helmstedt (ots)

Im Laufe des 14.03.2025 begangen Unbekannte eine Sachbeschädigung auf einem Grundstück in Wahrstedt. Es wurden mehrere Gegenstände, u.a. eine Toilettenkabine, in den dortigen Teich geworfen. Auch auf die Vegetation wurde keine Rücksicht genommen. So wurden Bäume und Äste abgesägt, welche ebenfalls in dem Teich landeten. Bislang ist noch unklar, welche Auswirkungen diese Tat auf das Gewässer hat. Der Schaden wird durch den Eigentümer auf eine vierstellige Zahl geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise auf der Bevölkerung und bittet darum, dass sich Zeugen bei der Polizei in Helmstedt oder Velpke melden.

