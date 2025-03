Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Pkw - Ursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 14.03.2025, 02.16 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brannte in der Nacht zu Freitag in der Halberstädter Straße in Wolfsburg ein VW Tiguan vollständig aus. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Eine Zeugin entdeckte den auf einem Parkdeck stehenden, brennenden Pkw gegen 02.16 Uhr und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das 15 Jahre alte Fahrzeug bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Durch die Hitzewirkungen wurde ein in der Nähe parkender Ford Transit leicht beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Pkw wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell