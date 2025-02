POL-PIKIR: Polizei Kirn verstärkt Kontrollen zur Ahndung von Handyverstößen im Straßenverkehr

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am Dienstag, dem 4. Februar 2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Hochstetten-Dhaun ein Vorfall, bei dem eine 69-jährige Frau Opfer eines Betrugs wurde. Drei Täter, die als südländische Männer beschrieben werden, boten der Frau an, Arbeiten an ihrem Dach durchzuführen. Sie gaben sich als Fachleute für Dacharbeiten aus und boten ihr an, den sogenannten "Dachkennel" zu erneuern. Nach ...

mehr