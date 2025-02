Hochstetten-Dhaun / Simmertal (ots) - Am 02.02.2025 gegen 01:18 Uhr geht die erste Mitteilung über einen Falschfahrer auf der B41, auf Höhe des Autohauses in Hochstetten-Dhaun ein. Demnach befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem falschen Fahrstreifen die B41, so dass der in Richtung Simmertal fahrende Zeuge nur aufgrund von einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Unfall verhindern kann. Gegen ...

mehr