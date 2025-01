Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots)

Am 30.01.2025 gegen 22:06 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass in Bad Sobernheim am Kreisel Poststraße/Staudernheimer Straße ein PKW gegen eine Fahrbahninsel und eine darauf befindliche Laterne gefahren war. Der Fahrer flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später konnte das stark beschädigte Fahrzeug jedoch in unmittelbarer Nähe der Wohnanschrift des Halters aufgefunden werden. Der 33-jährige Fahrzeughalter, der sich als Fahrer des Wagens herausstellte, wurde in seiner Wohnung angetroffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Zudem ergaben sich beim ihm Anzeichen auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Der 33-jährige muss in den kommenden Monaten nun ohne seinen Führerschein auskommen.

