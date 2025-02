Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Falschfahrer B41 - Zeugen gesucht

Hochstetten-Dhaun / Simmertal (ots)

Am 02.02.2025 gegen 01:18 Uhr geht die erste Mitteilung über einen Falschfahrer auf der B41, auf Höhe des Autohauses in Hochstetten-Dhaun ein. Demnach befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem falschen Fahrstreifen die B41, so dass der in Richtung Simmertal fahrende Zeuge nur aufgrund von einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Unfall verhindern kann. Gegen 01:29 Uhr geht über Notruf eine erneute Mitteilung über einen Falschfahrer ein, welcher ohne eingeschaltetes Licht den falschen Fahrstreifen befährt. Das Fahrzeug kann durch die Zeugin bis in die Ortslage Simmertal verfolgt werden und wird dort aufgrund der gefährlichen Fahrweise aus den Augen verloren. Momentan wird davon ausgegangen, dass es sich um dasselbe Fahrzeug handeln könnte. Es wird um Hinweise bezüglich des Kennzeichens des Falschfahrers gebeten. Ebenfalls wird um Hinweise bezüglich der Marke / Modell / Fahrzeugtyp gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell