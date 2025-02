POL-PIKIR: Diebstahl im Hotel

Merxheim (ots) - Am 25.01.25, 05:35 Uhr kommt es im Wohngebiet in Merxheim, Unterm Schloß, zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus durch unbekannte Täter. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 156-0 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de Website: ...

