Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trickbetrug durch falsche Dachdecker; Zeugen gesucht

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Dienstag, dem 4. Februar 2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Hochstetten-Dhaun ein Vorfall, bei dem eine 69-jährige Frau Opfer eines Betrugs wurde. Drei Täter, die als südländische Männer beschrieben werden, boten der Frau an, Arbeiten an ihrem Dach durchzuführen. Sie gaben sich als Fachleute für Dacharbeiten aus und boten ihr an, den sogenannten "Dachkennel" zu erneuern.

Nach Abschluss der Arbeiten verlangten die Täter unerwartet eine vierstellige Summe für die ausgeführten Leistungen. Zu Beginn der Arbeiten hatten sie der Frau eine Summe im zweistelligen Bereich genannt.

Die Täter, die mit einemdunklen Transporter unterwegs waren, flüchteten nach einer Diskussion mit einem Teilbetrag, ohne eine ordnungsgemäße Rechnung oder Garantie für die ausgeführten Arbeiten zu hinterlassen.

Die Polizei in Kirn wurde umgehend informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tätern um eine Betrügerbande handelt, die gezielt ältere und nicht gut informierte Menschen anspricht.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen, die verdächtige Aktivitäten in der Nähe der Alten Straße oder im Zusammenhang mit einem dunklen Transporter beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell