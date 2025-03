Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unbekannte werfen mobile Ampelanlage in Haren-Wesuwe um (Telefonnummer korrigiert)

Haren (ots)

Am Montag, den 3. März 2025, gegen 19:45 Uhr, wurde eine mobile Ampelanlage an einer Baustelle auf der Weststraße in Haren, Ortsteil Wesuwe, durch eine bislang unbekannte Person umgestoßen. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und beobachtete, wie eine Person in ein kleines Fahrzeug einstieg, das anschließend davonfuhr. Eine spätere Überprüfung der Ampelanlage ergab mehrere Beschädigungen, deren Reparaturkosten sich auf etwa 3.500 Euro belaufen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell