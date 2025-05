LPI-SHL: Betrug verhindert

Zeilfeld (ots) - Montagnachmittag führten zwei Männer im Alter von 56 und 63 Jahren Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Zeilfeld durch. Im Fallen verkantete sich ein Baum in der Baumkrone eines anderen, weshalb mehrere Äste zu Boden fielen und die beiden Männer trafen. Der 56-Jährige wurde von einem Ast am Kopf getroffen und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. Der 63-Jährige blieb ...

