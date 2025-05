LPI-SHL: Kind übersehen

Wasungen (ots) - Eine bislang unbekannte Autofahrerin bog am Freitag zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr von der Meininger Straße in Wasungen nach links in die Straße "Neutor" ab. Dabei stieß sie gegen den Pkw eines verkehrsbedingt in der Straße "Neutor" wartenden Autofahrers. Sie beschädigte die komplette Fahrerseite des schwarzen Audis und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Am Audi entstand erheblicher ...

