LPI-SHL: Auto erheblich beschädigt und weitergefahren

Wasungen (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin bog am Freitag zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr von der Meininger Straße in Wasungen nach links in die Straße "Neutor" ab. Dabei stieß sie gegen den Pkw eines verkehrsbedingt in der Straße "Neutor" wartenden Autofahrers. Sie beschädigte die komplette Fahrerseite des schwarzen Audis und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Am Audi entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallverursacherin konnte als Frau im Alter von etwa 65-70 Jahren und grauen Haaren beschrieben werden, die einen weißen Pkw (eventuell einen Seat) mit "SM"-Kennzeichen fuhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Verursacherin oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0111923/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

