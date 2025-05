LPI-SHL: Betrunken zur Tankstelle gefahren

Benshausen (ots) - Ein lauter Knall war am späten Sonntagabend in Benshausen zu hören - wenig später stand eine Gartenhütte im Mückental in Vollbrand. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen, konnte jedoch das vollständige Ausbrennen der Hütte nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

