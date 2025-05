Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnanhänger auf Abwegen

Hildburghausen (ots)

Sonntagmorgen fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Auto samt Wohnanhänger auf der Marienstraße in Hildburghausen. Im Bereich einer leichten Steigung löste sich der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache vom Zugfahrzeug, bremste zunächst ab und rollte dann rückwärts gegen einen Baum. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Wohnanhänger entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

