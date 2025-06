POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 31-Jähriger von unbekanntem Täter niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Freitagabend wurde ein 23-jähriger Mann von Unbekannten in der Heidelberger Weststadt zusammengeschlagen. Gegen 23 Uhr waren drei männliche Personen in einer Grünanlage in der Kurfürsten-Anlage in Streit geraten, in dessen Verlauf der 23-Jährige Person plötzlich davonrannte und anschließend von den beiden anderen Männern verfolgt wurde. ...

