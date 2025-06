POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Firma ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Ein 57-jähriger Mann kam am Samstagfrüh blutüberströmt mit einem beschädigten Fahrrad zu Hause an. Die Ehefrau des Verletzten meldete sich am Sonntagmorgen beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und gab an, dass ihr Mann gegen 7.50 Uhr blutüberströmt mit seinem Fahrrad zu Hause angekommen war. Er hatte zuvor gegen 7.30 Uhr das Haus verlassen und ...

mehr