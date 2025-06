Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Möglicher Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein 57-jähriger Mann kam am Samstagfrüh blutüberströmt mit einem beschädigten Fahrrad zu Hause an.

Die Ehefrau des Verletzten meldete sich am Sonntagmorgen beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt und gab an, dass ihr Mann gegen 7.50 Uhr blutüberströmt mit seinem Fahrrad zu Hause angekommen war. Er hatte zuvor gegen 7.30 Uhr das Haus verlassen und wollte mit dem Fahrrad zum Marktplatz fahren. Er könne sich nun allerdings nicht mehr daran erinnern, was passiert sei. Im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung und eine Verletzung am Ellenbogen diagnostiziert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte es zu einem Unfallgeschehen im Bereich der Quadrate C 7 bis D 5 gekommen sein. Ob es sich um einen alleinbeteiligten Sturz oder eine Unfallflucht handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die auf ein entsprechendes Ereignis aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell