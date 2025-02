POL-PPTR: 3. Nachtragsmeldung zu: Aktueller Einsatz in Gerolstein [unsere Meldungen vom 10.02.25, 15:46 Uhr, 12:34 Uhr und 11:29 Uhr]

Region / Eifel (ots) - Seit dem 23. Januar brachen bislang Unbekannt in drei Apotheken im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier in Bleialf, Arzfeld und Stadtkyll ein. Die letzte Tat ereignete sich am 10 Februar gegen 3:19 Uhr. (Unsere Meldung vom 10.02.2025, 04:42 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/5967169 ) Im Rahmen der Fahndung nach dieser Tat konnten zwei zu Fuß flüchtende Tatverdächtige durch ...

