POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Personen versuchen Verkaufs-Automat aufzubrechen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Freitag aus Samstag zogen unbekannte Täter randalierend durch Zuzenhausen. Die Unbekannten rissen im Mühlenweg, auf Höhe der Fußgängerbrücke eine am Boden verschraubte Holzbank aus der Verankerung und warfen sie in die Elsenz. Auf ihrem weiteren Weg ...

mehr