POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bislang unbekannter Autofahrer übersieht 11-jährige Fahrradfahrerin - Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, den 17. Juni, gegen 11:30 Uhr befuhren eine 11-Jährige und ihre 12-jährige Schwester mit den Fahrrädern den Radweg entlang der Kurpfalzstraße in südliche Richtung. Ein bislang unbekannter Autofahrer, welcher die Rennbahnstraße in östliche Richtung befuhr, übersah das 11-jährige Kind beim Queren der Fahrradstraße und es kam zum Unfall. Der Unfallverursacher erkundigte sich anschließend nach dem Wohlergehen des Kindes, setzte seine Fahrt jedoch fort, nachdem das Kind keine Verletzungen oder Beschädigungen benennen konnte. Zuhause berichteten die Schwestern dem Vater vom Unfall, welcher aufgrund von leichten Verletzungen seiner jüngeren Tochter und Beschädigungen am Fahrrad den Vorfall beim Polizeiposten Walldorf meldete.

Durch die Kinder konnten folgende Angaben zum Fahrer sowie dessen Autos gemacht werden:

- etwa 35-40 Jahre alt - sehr kurz geschnittene, weiße Haare - bekleidet mit blauem T-Shirt und Jeanshose - dunkelblaues Auto mit Stufenheck

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

