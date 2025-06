Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag aus Samstag zogen unbekannte Täter randalierend durch Zuzenhausen.

Die Unbekannten rissen im Mühlenweg auf Höhe der Fußgängerbrücke eine am Boden verschraubte Holzbank aus der Verankerung und warfen sie in die Elsenz. Auf ihrem weiteren Weg beschädigten sie an einem geparkten Fahrzeug den Außenspiegel. Anschließend zogen sie weiter und hoben einen Kanaldeckel aus der Straße und entfernten Schmutzfänger und Einlaufgitter. Alle drei Gegenstände warfen sie ebenfalls in die Elsenz. Zuletzt beschädigten sie an einem weiteren Auto den Außenspiegel und warfen mehrere Bauzäune um.

Zeugen war gegen 3 Uhr eine Gruppe von vier Jugendlichen aufgefallen, die sich extrem laut verhalten hatten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich bei der Gruppe Jugendlicher um Besucher einer Party in einem Vereinsheim im Mühlenweg handelte. Der Parkplatz der Örtlichkeit war mit Scherben mehrerer zerschlagener Glasflaschen verschmutzt.

Die in die Elsenz geworfenen Gegenstände wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten aus dem Bach geborgen und wieder an ihren ursprünglichen Platz gebracht.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeugen, die auf die Vorfälle aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

