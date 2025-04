Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfallflucht an Bahnhofsanlage Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr einen an der Bahnhofsanlage geparkten Ford und flüchtete. Der Ford parkte rechtsseitig neben einem roten SUV. Als die Halterin des Fords zurückkehrte, stellte sie an der Fahrerseite rote Kratzer am Radkasten fest. Der rote SUV konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ob der SUV im Zusammenhang mit den Beschädigungen steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.:06202 / 288-0 zu melden.

