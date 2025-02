Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kabotageverstoß aufgedeckt - Verstoß gegen die europäischen Regelungen durch Holztransporteur

Neuenstein. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld wurde am Montag (17.02.) auf der Bundesautobahn 7 - im Bereich Neuenstein - auf einen rumänischen Sattelzug aufmerksam, welcher mit Stammholz beladen war. Den Beamten fiel schon beim Vorbeifahren Mängel hinsichtlich der vorhandenen Ladungssicherung auf, weshalb der Sattelzug einer Kontrolle unterzogen wurde.

Die kontrollierenden Beamten konnten schnell mehrere Verstöße feststellen. So waren neben der verbesserungswürdigen Ladungssicherung, Verstößen gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten), auch ein gravierender Verstoß gegen die Kabotagevorschriften vorhanden. Kabotage bedeutet, dass ein ausländisches Transportunternehmen innerhalb eines anderen Landes Transportaufträge ausführt. Die europäischen Regelungen sehen hier nur eine begrenzte Anzahl an Transporten vor. Zudem sind diese an spezielle Voraussetzungen geknüpft. Ein Verstoß gegen die geltenden Vorschriften stellt nicht nur eine Wettbewerbsverzerrung dar, sondern gefährdet auch die rechtmäßigen Arbeitsbedingungen und die Fairness im internationalen Handel. Im vorliegenden Fall führte das rumänische Unternehmen mit ihrem Sattelzug Transportaufträge im Bundesgebiet durch, ohne die Grundvoraussetzungen für einen solchen Transport überhaupt zu erfüllen.

Aufgrund der festgestellten Verstöße wurden, zur Sicherung des Verfahrens, Sicherheitsleistungen für den Fahrzeugführer und den Transportunternehmer in dreistelliger Höhe fällig.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit wird die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld auch weiterhin Kontrollen zu diesem Themenbereich durchführen.

