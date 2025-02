Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß zweier Pkw

Fulda. Am Dienstag (25.02.) entstand bei einem Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 05.40 Uhr die B27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Kaiserwiesen. Vor der Abfahrt Künzeller Straße kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einer endgegenkommenden 57-jährigen Seat-Fahrerin.

Polizeistation Fulda

HEF

18-Jähriger schwer verletzt

Rotenburg. Am Sonntag (23.02.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer aus Rotenburg die L 3336 aus Richtung Wüstefeld kommend in Richtung Niedertthalhausen. Auf der kurvenreichen Strecke kam der Fahrer aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die unbefestigte Bankette und kam in einem Graben zu Fall. Der 18-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Fahrertür beschädigt

Ludwigsau. Am Sonntag (23.02.), gegen 11.40 Uhr, parkte ein BMW-Fahrer aus Bebra sein Fahrzeug in der Hersfelder Straße auf einem Radweg. Der Fahrer öffnete die Fahrertür, welche durch die Parksituation bis auf die Fahrbahn ragte. Ein Golf-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Hersfelder Straße in Richtung Bad Hersfeld. Beim Öffnen der Fahrertür kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrenden Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro. Der Pkw aus Bebra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Crash im Kreuzungsbereich

Ludwigsau. Am Samstag (22.02.), gegen 11 Uhr, befuhr eine Mercedes-Fahrerin aus Staufenberg die L3254 aus Richtung Reilos kommend. Ein Ludwigsauer Opel-Astra-Fahrer befuhr die B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Richtung Bebra. An der Einmündung L 3254/ B 27 bog die Mercedes-Fahrerin nach links auf die B 27 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.

Zusammenstoß an Ampelkreuzung

Friedewald. Am Montag (24.02.), gegen 19.10 Uhr, befuhr ein Bad Hersfelder Skoda-Fahrer die B 62 von Sorga kommend in Richtung Hönebacher Straße. Ein Nissan-Fahrer aus Geisa befuhr die B 62 von der BAB 4 kommend in Richtung Philippsthal. Der Skoda-Fahrer beabsichtigte an der dortigen Ampel nach links in die Hönebacher Straße abzubiegen. Nach aktuellen Erkenntnissen überfuhr er die rot zeigende Ampel und touchierte den dort fahrenden Nissan. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Im Tatzeitraum von Mittwoch (19.02.), 14 Uhr, bis Donnerstag (20.02.), 9 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Sudetenstraße 8 zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hierbei wurde die vordere rechte Seite eines blauen Golf Plus auf unbekannte Weise beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Lauterbach

