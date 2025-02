POL-OH: Diebstahl eines Kennzeichens

Fulda (ots) - Eichenzell. Am Freitagmorgen (21.02.), in der Zeit von 0 Uhr bis 4 Uhr, wurden auf dem Parkplatz "Rhönhof" in Eichenzell drei Sattelauflieger aufgebrochen. Die Täter entwendeten diverse Ware von den Ladeflächen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

