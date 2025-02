Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 3.000 Euro

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 3.000 Euro

Hersfeld-Rotenburg. Ein 67-jähriger Mann erhielt am Sonntag (23.02.) einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgab. Parallel zu dem Anruf erhielt der Geschädigte eine SMS samt Link, mit der Aufforderung hierüber sein Bankkonto zu sperren. Mit geschickter Gesprächsführung brachte die Betrügerin den Mann dazu, den Link auf seinem Smartphone zu bestätigen. Am nächsten Tag wurde der 67-Jährige von seiner tatsächlichen Bankberaterin kontaktiert, die ihm mitteilte, dass sich Betrüger Zugriff zu seinem Konto verschafft haben. Einige der Überweisungen gingen glücklicherweise rückgängig machen, dennoch entstand durch die unbefugten Abbuchungen ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs, persönliche Daten oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell