Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände in der Pirmasenser Straße. Im Anschluss wurden aus dem Innern einer Produktionshalle circa 25 Kilogramm Rohmaterial entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2024 bereits zu einem gleichgelagerten Einbruch in der Firma kam. Hierbei wurden circa 60 Kilogramm Rohmaterial entwendet.

Gesamtschaden: circa 1.200 Euro

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell