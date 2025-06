Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Diebstahl Glück im Unglück

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend parkte eine Frau ihren Opel auf dem Friedhofsparkplatz in Sinsheim-Reihen. Als die 56-Jährige nach dem Besuch des Friedhofs zurück zu ihrem Fahrzeug kam, beobachtete die Frau eine unbekannte männliche Person dabei, wie diese ihre Handtasche und ihr Handy vom Beifahrersitz des Opels entwendete. Als der unbekannte Mann die Frau bemerkte, flüchtete er und nahm in einem roten Auto der Marke Seat Platz. In dem Seat befanden sich eine Frau und zwei Kinder. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Auto anschließend in Richtung Autobahn. Durch die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Sinsheim konnte in der Nähe des Tatorts das Diebesgut neben der Straße aufgefunden werden. Handtasche und Handy konnten der Opel-Fahrerin ausgehändigt werden. Das Revier Sinsheim übernimmt die weiteren Ermittlungen nach dem noch unbekannten Täter.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen und schon gar nicht ohne das Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

