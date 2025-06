Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer nach Unfall von Auto überrollt und schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr befuhr eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin im Mannheimer Stadtteil Käfertal die Straße "Lichte Zeile" in nördlicher Richtung. Als sie rechts in den Speckweg abbog, übersah sie den von rechts kommenden 68-jährigen Radfahrer. Auf dem dortigen Radweg kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte. Mutmaßlich vor lauter Schreck verwechselt die Autofahrerin im weiteren Verlauf das Gas- und das Bremspedal und überrollte den am Boden liegenden Radfahrer mit beiden rechten Autoreifen. Der 68-jährige Mann wurde hierdurch schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand keine. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

