POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor neuer Betrugsmasche bei Online-Verkaufsplattformen

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei Mannheim warnt aktuell vor einer stark zunehmenden Betrugsmasche beim Verkauf über Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen oder Vinted. In zahlreichen Fällen wurden Verkäuferinnen und Verkäufer nach dem Einstellen ihrer Artikel von einer unbekannten Täterschaft kontaktiert. Diese traten über den Plattform-Messenger an die Geschädigten heran und übersandten anschließend einen Link, angeblich zur Zahlungsabwicklung.

Die geöffneten Webseiten wirken täuschend echt und erwecken den Anschein, von der Verkaufsplattform selbst oder einem Zahlungsdienst wie PayPal zu stammen. Die Opfer werden dort aufgefordert, sich in ihr Konto einzuloggen und den angeblichen Geldeingang zu bestätigen. Tatsächlich verschaffen sich die Täter so Zugriff auf das Konto und veranlassen eigenständig Zahlungen - häufig über die Funktion "Freunde & Familie". Die Geschädigten merken dies meist erst, nachdem sie vom Zahlungsdienst über mehrere Abbuchungen informiert wurden. Rückerstattungen sind in diesen Fällen in der Regel ausgeschlossen.

Bislang entstanden Schadenssummen von mehreren hundert bis über tausend Euro. Um sich zu schützen, rät die Polizei dringend, keine Links aus E-Mails oder Chatnachrichten anzuklicken und Zahlungen ausschließlich über die offiziellen Apps oder Webseiten der Plattformen abzuwickeln.

